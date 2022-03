Tremila no green pass al Circo Massimo. L'urlo della piazza: Draghi vattene!

13 marzo 2022 a

a

a

Non è la folla dei giorni più caldi della protesta ma la piazza no green pass e no vaccino obbligatorio non è andata deserta. Sono circa tremila le persone che si sono radunate a Roma, al Circo Massimo, in piazza, a Roma, per protestare contro vaccini e certificazione verde.

Follia priva di senso e senza basi scientifiche. La Meloni disintegra Draghi sul green pass prolungato

La manifestazione iniziata nel primo pomeriggio è terminata sotto la vigilanza di polizia e carabinieri intorno alle 18. Non sono segnalate criticità. Gli slogan e gli #hashtag sui sociale che hanno animato la protesta il no al green passi obbligatorio e "Draghi vattene".

Grande folla oggi al circo Massimo a #Roma

Le divise unite davanti al popolo per chiedere stop al green pass e all'obbligo vaccinale#NoGreenPass #Circomassimo pic.twitter.com/g8BZlZqukz — gianluca82 (@gianluca826) March 13, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.