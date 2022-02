Gualtieri come Marino e Raggi, porta tutti gli assessori e la maggioranza in ritiro sull'Ardeatina

16 febbraio 2022 a

Roberto Gualtieri come Ignazio Marino e Virginia Raggi porta tutti gli assessori, i consiglieri di maggioranza e i presidenti di municipio del Pd in ritiro. C'è bisogno di fare squadra, di iniziare a lavorare come uno squadra. Era il 20 luglio 2013 quando Marino portò la giunta in un hotel a 4 stelle a Tivoli. La Raggi, invece, lo fece, il 17 ottobre 2016 con un "team building" ad Anguillara Sabazia. Ora il sindaco Gualtieri ha deciso di imitarli.

Il luogo del conclave di maggioranza ancora non è stato reso noto. Dovrebbe essere scelta una località della provincia, forse nei pressi dell’Ardeatina. "Save the date: Sabato 19 febbraio dalle ore 10 alle ore 18. Assessori comunali, consiglieri comunali, presidenti di municipio di maggioranza con il Sindaco. Una giornata di lavoro a porte chiuse per ragionare assieme al fine di programmare i prossimi 6 mesi di governo della città". E' questo il testo del messaggio spedito dalla capogruppo e dalla segreteria del sindaco per fissare l’appuntamento di sabato.

Ci saranno vari tavoli di lavoro divisi per tematiche. Importante sarà il punto da fare sulle società partecipate, ma anche sull'impiego dei fondi del Pnrr.

