Morta sul divano da ottobre. Il compagno (più giovane di 30 anni): "Non potevamo separarci"

Era morta a ottobre scorso ma il compagno, 63 anni, continuava a tenerla in casa sul divano. A trovare il cadavere dell’anziana 90enne sono stati i carabinieri della stazione di Porta Portese che si sono presentati nell’appartamento in via Baccio Baldini a Roma per eseguire un accompagnamento coatto in tribunale da tempo disatteso. Ad aprire la porta il compagno della 90enne che si è giustificato dicendo di non volersi separare da lei. Sul corpo della signora, ormai in avanzato stato di decomposizione, non sono stati trovati segni evidenti di violenza, ma comunque è stata disposta l’autopsia. L’uomo è stato invece accompagnato in caserma per essere ascoltato ed è stato denunciato per occultamento di cadavere.

