Alle ore 7 una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cerveteri è intervenuta per incidente stradale su via Aurelia al chilometro 20.300. Il tamponamento fuori Roma ha visto coinvolte quattro autovetture, un furgone e tre cavalli, quest'ultimi morti sul colpo. Due conducenti delle autovetture sono state trasportate dal 118 all'Ospedale in codice giallo. Carabinieri sul posto per quanto di loro competenza.

