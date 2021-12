Tunisino morto legato al letto d'ospedale, la Regione apre inchiesta sui medici

17 dicembre 2021 a

Il mistero della morte di Wissem Ben Abdel Latif continua a far discutere e infiamma la scena politica. Secondo "Repubblica", la Regione Lazio ha aperto un'inchiesta interna per chiarire cos'è successo al tunisino durante il suo ricovero al Grassi e al San Camillo. Il giovane tunisino è stato, infatti, trovato morto legato al letto d'ospedale.

Abdel era arrivato al Grassi lo scorso 23 novembre dopo aver trascorso oltre un mese nel Cpr di Ponte Galeria. Ed è proprio al Cpr che risalgono i primi misteri: secondo alcuni testimoni, il tunisino sarebbe stato picchiato dagli agenti per i video-denuncia che aveva girato nelle stanze del centro ed era riuscito a far girare sui social. Poi il ricovero al "Grassi" e successivamente l'approdo al Servizio di psichiatria del San Camillo. Le procedure di contenimento sono state eseguite secondo le norme? E' questo che dovrà stabilire l'inchiesta interna della Regione che si aggiunge all'inchiesta penale per omicidio colposo.

Sull'argomento è intervenuto anche il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, che ha chiesto di "fare luce" su tutta la vicenda.

