Rissa finisce a coltellate, albanese tra la vita e la morte

Elena Ricci 23 luglio 2021

a

a

Gli hanno inferto diverse coltellate alla schiena e dopo aver camminato per alcuni metri, l’uomo si è accasciato davanti un ristorante giapponese. Ha perso tantissimo sangue e lotta tra la vita e la morte all’ospedale San Camillo dove è stato trasportato d’urgenza. Si tratta di un 26enne albanese. È caccia adesso a due giovani autori dell’aggressione che si è consumata poco dopo le 13.00 in zona Ostiense tra via dei Magazzini generali e via del Gazometro.

La vittima era in compagnia di un connazionale nei pressi dei Magazzini generali, quando sarebbe scoppiata la rissa sfociata in accoltellamento. I due hanno colpito il 26enne dandosi alla fuga. Fuggito anche il connazionale che era con lui. Il ferito si è trascinato fino a via Ostiense dove poi si è accasciato perdendo i sensi. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno allertato forze dell’ordine e sanitari del 118. La zona è presidiata da carabinieri e polizia.

