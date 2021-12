Roma, il Liceo Pilo Albertelli è devastato dopo l'occupazione: danni ovunque e distruzione

Valentina Conti 17 dicembre 2021 a

Poltrone sventrate, vandalismo su mobili, libri, su ambienti ristrutturati di recente, su teche antiche, nei bagni, sporcizia ovunque, locali oltraggiati, il distributore automatico di bevande e merendine distrutto, soffitti a pezzi... Ecco i risultati dell'occupazione al Liceo Pilo Albertelli dell'Esquilino, la terza nel corrente anno scolastico. Non si contano i danni materiali all'interno dello storico edificio della Capitale denunciati dal corpo docente. Le immagini che pubblichiamo sono eloquenti quanto basta.

Ad intervenire è il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli: “In un momento in cui i contagi risalgono, mettendo a rischio l’equilibrio faticosamente raggiunto con il duro lavoro di dirigenti scolastici, docenti e personale della scuola - afferma - è particolarmente amaro e desolante vedere le immagini della devastazione perpetrata ai danni del Liceo Albertelli e di tutta la collettività". “Non basta – continua Giannelli - la sacrosanta solidarietà a chi, studenti, personale tutto e famiglie, ha subìto questa distruzione materiale e morale. Occorre delegittimare radicalmente queste condotte, occorre far comprendere la violenza di atti simili, occorre che la comunità scolastica collabori per individuare i responsabili che dovranno risponderne alle autorità preposte”.

