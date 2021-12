Da Hollywood a Roma, ecco le scarpe di Oteri a edizione limitata che piacciono alle star

16 dicembre 2021 a

Grande successo a Roma per lo stilista ligure, Alessandro Oteri, per la prima volta all’Hotel De Russie con le sue esclusive calzature: solo 15 paia per modello. Realizzare la décolleté giusta è un’arte, la femminilità una missione. Oteri realizza solo edizioni limitate per scarpe uniche come la donna che le indossa. Le scarpe femminili più contese a Hollywood, sono piccole sculture ai piedi delle star.

“ L’ho sempre avuto davanti i miei occhi. Ci sono nato di fronte. Non poteva che diventare il mio segno iconico. La prima scarpa che ho disegnato per me, nasce seguendo la linea del promontorio di Portofino visto da Chiavari, lo scollo richiama la piazzetta del borgo e la sua il colore blue del mio mare, quello ligure, un blue introspettivo… come le persone della mia terra - ha detto Alessandro Oteri - Poi ho scelto la vernice perché è il materiale nobile ed il bicolore in omaggio a Chanel, l’eleganza assoluta. Per me la donna è elegante e femminile, semplice e mai volgare. E per finire le ho volute comode, per farle sentire sempre bene e coccolate”.

