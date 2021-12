L'Eur sfida Piazza Venezia: lo spettacolo dell'albero sotto la basilica

15 dicembre 2021 a

L'Eur sfida Piazza Venezia. Saranno accese ogni giorno, dalle ore 17.30 fino alle ore 24 del 6 gennaio 2022, le oltre 10mila luci a led che illuminano l’albero di Natale alto 10 metri, realizzato da Eur Spa e posizionato sulla scalinata che conduce alla Basilica dei S.s. Pietro e Paolo, quest’anno circondato dall’installazione «Flowers» realizzata da Kifitalia per il Municipio IX, composta da mille fiori luminosi di fibra ottica distesi lungo i lati della scalinata.

Dal 21 dicembre fino al 6 gennaio, sarà invece possibile accedere gratuitamente a Palazzo dei Congressi per ammirare «Il Presepe del Re e il sogno di un pastore», il monumentale presepe napoletano, realizzato con pastori settecenteschi e ottocenteschi, appartenente alle «collezioni dello Stato». Visibile ogni giorno, con l’eccezione del 25,26, 30, 31 dicembre e 1 gennaio, dalle ore 15 fino alle ore 19 con ingresso in Piazzale Kennedy 1, è un progetto realizzato da Eur Spa in collaborazione con il Muciv. A Palazzo dei Congressi sarà possibile assistere la proiezione di vari cortometraggi e lungometraggi per bambini.

