Roma, Roberto Gualtieri e i pacchi di Natale ai romani: se solo il sindaco può incartare i regali

11 dicembre 2021 a

a

a

"Cari romani fate meno pacchi di Natale, per riuscire a tenere pulita la città serve anche un aiuto da parte della cittadinanza. Per evitare la crisi c'è bisogno di senso civico". Adesso sappiamo che l'appello dell'assessore capitolino all'Ambiente, Sabrina Alfonsi, valeva solo per i romani, e non era certo rivolto al loro sindaco Roberto Gualtieri. "Solo Gualtieri può fare i pacchi di Natale" titola Libero Quotidiano in un articolo in edicola oggi, sabato 11 dicembre, firmato da Brunella Bolloli. Contro l'emergenza dei rifiuti, ormai senza fine, nella Capitale il Comune era corso ai ripari invitando i cittadini a limitare la carta-regalo (che durante le festività natalizie si sa abbonda nei cassonetti).

Eppure sotto l'albero di piazza Venezia tra luminarie e addobbi sono comparsi - insieme al luminosissimo albero di Natale - ben 17 maxi doni. Alla faccia dell'appello anti-spreco dell'assessora. Cambia l'abete ma restano le polemiche: l'attuale albero di Natale arriva sempre dal Trentino ma è molto più colorato e luccicante dell'indimenticabile Spelacchio. Stavolta è costato 169 mila euro.

Roma invasa dai topi e Gualtieri "taglia" la derattizzazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.