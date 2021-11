Caos Roma-Lido. monta la rabbia degli studenti. Stazioni chiuse, corse sospese e treni ridotti

Massimiliano Gobbi 12 novembre 2021 a

a

a

È caos totale sulla Roma-Lido nel primo giorno di chiusura della stazione Piramide. Non bastavano i cinque scali fuori gioco. Ieri è stata chiusa fino alle 11 anche la stazione Casal Bernocchi a causa di un guasto tecnico che ha mandato su tutte le furie i pendolari. Una giornata infernale per la tratta alle prese con un servizio ridotto fino all'osso con solo tre treni in linea e tanti altri in manutenzione. Un servizio che in questi tempi registra poche corse e orari rivisti. Una situazione peggiorata dalla pioggia di ieri che ha aggravato i disagi per gli utenti. Ieri i passeggeri della Roma-Lido hanno prese d’assalto per tentare di salire sui treni a frequenza ridotta. Lunghe attese si sono registrate alle stazioni di Ostia, Vitinia e Magliana. Un incubo che sono costretti a rivivere, ogni giorno, ormai da troppo tempo, nonostante le tante richieste di aiuto "inascoltate", con Regione e Atac che non riescono a cavare un ragno dal buco.

Roma-Lido, altri tre treni fermi da oggi. Scoppia la rabbia: "Al peggio non c'è mai fine"

Un problema che coinvolge interi quartieri scoperti dal servizio della linea metropolitana, lasciando a piedi studenti di ogni ordine e grado. Sempre più difficile raggiungere l’Università del Mare da Roma, e viceversa. Gli universitari sono costretti a prendere le navette da Lido Centro per raggiungere le lezioni o in alternativa i propri mezzi. Per questo ieri è andata in scena una protesta alla stazione Lido Centro con decine di ragazzi che si sono presentati con diversi cartelli in segno di protesta. Tra i tanti slogan "Regione, Comune, Atac: tra i tre litiganti i pendolari pagano", "No treni, no party" e "Pendolari dell'odissea quotidiana: 2 ore per soli 20 km". "Vorremmo arrivare all’Università senza fare i salti mortali e giungere in tempo alle lezioni senza ritardi. Siamo stanchi di vivere questo dramma tutti i giorni, chiediamo il rimborso degli abbonamenti subito!", commentano diversi universitari. Tanti anche gli utenti che hanno manifestato il loro malcontento. Tra questi Maurizio Messina, presidente del comitato pendolari Roma-Lido: "Con Casal Bernocchi abbiamo avuto sei stazioni chiuse su 13, raccontiamo un vero e proprio record storico per le ferrovie italiane - commenta Maurizio Messina, presidente del comitato pendolari Roma-Lido - A questo dato sconvolgente dobbiamo aggiungere 23 impianti di traslazione chiusi su 45 esistenti tra Ostia e Basilica di San Paolo con sole 100 corse al giorno contro le 178 di febbraio 2020. Atac e Regione hanno non poche responsabilità".

È finita la luna di miele tra l'Italia e Draghi: pioggia di problematiche e governo spaccato

"Non si può più continuare a coprire chi ha sbagliato - aggiunge Biagio Caputi, presidente dell'associazione Decimo Solidale - La situazione è diventata imbarazzante, si sta calpestando la dignità e il rispetto delle persone. Chiediamo che tutti i responsabili di questi continui disservizi siamo condannati a difesa di chi continua a subire la loro mala gestione".

Quando per Di Maio il Pd era il "partito di Bibbiano". L'imbarazzo grillino dopo la sentenza VIDEO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.