Nigeriano nudo nella fontana, Conestà (Mosap): polizia violenta? Colleghi sono stati professionali

"È nauseante leggere titoloni che parlano di Polizia violenta, quando si ignora il sacrificio, la professionalità e la dedizione di uomini e donne in divisa. L'intervento di questa mattina a Roma non è stato affatto semplice e i colleghi della polizia insieme ai caschi bianchi della Polizia Locale di Roma Capitale, sono stati davvero efficienti e professionali. Ringraziamo anche il Questore della Cioppa e il Prefetto Piantedosi per aver riconosciuto la dedizione lo spirito di sacrificio dei colleghi. Attestazioni di vicinanza come queste, sono fondamentali per chi ogni giorno rischia la pelle in strada". Così Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale di Polizia (Mosap) su quanto avvenuto questa mattina in Piazza della Repubblica.

