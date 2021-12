Roma, il tecnico inciampa con la tanica di cloro: due intossicati nella piscina a Primavalle

Massimiliano Gobbi 06 dicembre 2021 a

a

a

Manutentore di una piscina inciampa con una tanica di cloro che finisce in vasca, due persone finiscono all'ospedale. E' successo questa mattina a Primavalle, in un circolo sportivo di via Emilio Albertario, in prossimità di via di Boccea, dove si svolge attività di nuoto e palestra.

Per cause ancora da accertare, intorno alle ore 10, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Monte Mario, congiuntamente ai CRRC Carro Rilevamento Radioattivo Chimico), e ai carabinieri della compagnia di San Pietro per la fuoriuscita di una sostanza nociva all'interno dell'impianto sportivo.

A quanto riferito dalle autorità intervenute, il tecnico della piscina, inciampando, ha fatto cadere una tanica piena di cloro "puro" che è finita in acqua in prossimità di 3 persone, 2 uomini e una donna, che in quel momento stavano all'interno della vasca. I tre sono stati subito invitati a uscire, ma le esalazioni erano talmente forti che in due, un uomo e una donna, di circa quarant’anni, hanno accusato subito malori e sono stati trasportati in ambulanza al Policlinico Gemelli in codice rosso.

Indagini in corso dei carabinieri della stazione Madonna del Riposo e della compagnia San Pietro stanno svolgendo accertamenti per ricostruire l’accaduto e verificare il rispetto delle misure di sicurezza all’interno del circolo sportivo. In corso anche un sopralluogo dei Nas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.