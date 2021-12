Roma, tragedia sfiorata per la caduta di un albero: colpite numerose macchine in movimento

Massimiliano Gobbi 06 dicembre 2021 a

a

a

Tragedia sfiorata a Montesacro, crolla un albero e c'entra due auto in corsa. E' successo questo pomeriggio intorno alle ore 15 in via dei Prati Fiscali, all'altezza di Conca d'Oro dove un albero è crollato su due vetture in corsa e una parcheggiata. Residenti hanno immediatamente chiamato i sanitari e il numero delle emergenze. Per fortuna nessun conducenti è rimasto ferito, solo tanto spavento. Danni evidenti alle vetture con l'albero che cadendo si è appoggiato ad un terrazzo. La strada è stata chiusa al traffico per via dell'intervento di bonifica dell'area dei vigili del fuoco intervenuti con una squadra. Ripercussioni al traffico, paralizzato in tutto il quadrante.

Il tecnico inciampa con la tanica di cloro: due intossicati nella piscina

"Assurdo quanto accaduto oggi pomeriggio a Prati Fiscali - commenta Lucio Parlavecchio, un residente di zona - poteva accadere una vera tragedia. La manutenzione degli alberi deve essere costantemente effettuata in particolar modo su arterie principali come via Dei Prati Fiscali così da prevenire questo tipo di situazioni". Sconforto dai residenti: "Cambiano i sindaci ma i problemi nel quartiere restano sempre gli stessi, speriamo che al più presto ci sia un cambio di rotta, in queste condizioni di pericolo non si può vivere".



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.