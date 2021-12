Mascherine obbligatorie all'aperto, Gualtieri firma l'ordinanza per il centro di Roma

01 dicembre 2021 a

Mascherine obbligatorie nei luoghi affollati di Roma. Il Campidoglio, con la firma del sindaco Gualtieri, predispone l'ordinanza col giro di vite anti-Covid per le festività. L'obbligo di indossare all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie scatterà nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 dicembre alle 00.01 e durerà fino alle 24 di venerdì 31 dicembre. L'obbligo sarà vigente nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 22, nelle vie e piazze individuate dalla nota della Questura di Roma – Servizio Ordine Pubblico - del 26 novembre 2021 in cui sono in atto misure straordinarie di controllo.

Ecco le aree che saranno interessate dalla stretta Covid. Centro storico (cd. Tridente): via del Corso; via di Ripetta; via del Babuino; piazza di San Lorenzo in Lucina; piazza del Parlamento; piazza San Silvestro; largo Chigi; largo Carlo Goldoni; piazza di Spagna; piazza del Popolo, via della Croce, via dei Condotti, via Borgognona, via Frattina. Vie dello shopping: via Cola di Rienzo; via Marcantonio Colonna; via Fabio Massimo, Piazza Cola di Rienzo, Via Ottaviano, Viale Giulio Cesare, Via Candia e Viale Libia.

Nell'ordinanza si legge anche che l'obbligo di mascherine all'aperto è disposto anche per tutte le altre zone della città dove si verificheranno assembramenti. "Inoltre, tenuto conto dell’Ordinanza del Ministero della Salute 22 giugno 2021, è disposto l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie all’aperto in tutte le altre zone in cui si determina un’affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale - quali ad esempio altre vie dello shopping, luoghi di aggregazione, mercati, mercatini natalizi, fiere di vario genere, esposizioni e qualsiasi altro evento organizzato per le festività natalizie all’aperto - e comunque ovunque si configurino assembramenti o affollamenti".

Nell'ordinanza sono previste anche le categorie esentate dall'obbligo di mascherina. "Restano esentati dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie - si legge nell'ordinanza - a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva".

