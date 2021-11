Quattro donne tra arte e moda per il progetto 140Coton

24 novembre 2021 a

a

a

Si chiama 140Coton il brand di t-shirt che dà vita all’arte. E ha una storia tutta la raccontare. Le fondatrici sono quattro donne, Cecilia Bellini, Roberta Catalucci, Catia Catalucci, Maria Cristina Boria. L'artista delle quattro è Cecilia Bellini, in arte Graphite. Siamo sempre stati abituati ad essere spettatori passivi di ogni opera d’arte. Fermi davanti a un quadro, una scultura, un’installazione. Osservatori inconsapevoli di un movimento.

Ecco perché Cecilia, Roberta, Catia e Maria Cristina hanno voluto dare una forma all’arte facendole prendere vita sulle loro t-shirt, anzi sulle loro arT-shirt. Non si tratta di semplici T-shirt ma pezzi unici, 140 per l’esattezza, che raccontano una storia. Ogni opera cammina sulle gambe di chi la indossa attraverso la sua vita e le sue emozioni. La nuova collezione si divide in:

ESSERE. Le discussioni attorno al reale significato dell'essere hanno quindi il compito di determinare con precisione le qualità proprie dell'esistere delle cose (il loro essere presenti), per cui rivestono un'importanza decisiva . “Quello dell'essere è un tema che attraversa tutta la storia della filosofia, un quesito insito nell'essere umano, esprime l'esistenza e l'identità in continua trasformazione ed in continuo movimento come il tempo.” ha spiegato Graphite. Nella collezione Essere, l'artista si sofferma sull'espressione di questo quesito, con una riflessione rivolta alla ricerca del senso profondo dell'esistenza. Una rappresentazione volta a comunicare chi siamo e in cosa ci riconosciamo, cosa ci identifica come "essere"

ANIMA. L'anima è il principio vitale dell'uomo (dal lat. ἄνεμος «soffio, vento»), costituisce la parte immateriale, che è origine e centro del pensiero, del sentimento, della volontà, della coscienza morale. L'anima è il principio vitale del corpo, cosciente e libero, in questa nuova collezione Graphite ne rappresenta l'essenza attraverso immagini meno tangibili e più eteree.

REVERSE. Nelle collezioni REVERSE, l'artista Graphite, è andata a ritroso nell'opera, sottolineandone solo l'anima, l'essenza, il segno identificativo e portante così, di ogni opera, esiste il REVERSE, la parte più intrinseca di essa. Il nostro impegno è volto ad un’attenta scelta per il supporto delle opere d’arte, dei materiali e dei macchinari utilizzati per la stampa; pertanto, utilizziamo le più moderne tecnologie di stampa digitale sul mercato e inchiostri completamente privi di metalli pesanti. ha spiegato Catia Catalucci.

La sostenibilità è un altro principio fondamentale per 140 Coton. Un prodotto che rispetti la natura, composto da fibre 100% di cotone biologico, derivante da un’agricoltura sostenibile volta a salvaguardare il pianeta. L’intero processo di stampa non utilizza nemmeno una goccia d’acqua, senza fasi di pretrattamento, vaporizzazione o lavaggio, grazie alle tecnologie Kornit Digital di cui 140 COTON si avvale, ed è conforme OEKO-TEX Standard 100 e Global Organic Textiles (GOTS3V). Queste tecnologie permettono di stampare su fibre naturali conservando le originarie qualità del tessuto e la sua traspirabilità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.