Roma, occupato il Liceo Virgilio: monta la protesta dei giovani della scuola

Occupato il Liceo Virgilio di via Giulia a Roma. Intorno alle 18, alcuni studenti dello storico Collettivo Autorganizzato “Don Chisciotte” si sono introdotti nella struttura scolastica chiusa in centro storico. Una protesta che era nell’aria: da settimane, infatti, i ragazzi si riunivano in incontri per decidere il da farsi. E’ la quinta occupazione nella Capitale dell’anno scolastico 2021-22. La notizia è trapelata a qualche ora dalla “presa” silente dell’istituto; sul posto si è recato il vicepreside. Non sono ancora chiare le modalità con cui gli allievi siano riusciti a forzare l’edificio con l’impianto di allarme attivato.

“Siamo stati l’unica scuola del Lazio ad avere, con difficoltà, stabilito una turnazione bimestrale sui doppi turni di ingresso – commenta a caldo a Il Tempo, Daniela Buongiorno, presidente del consiglio di istituto – il confronto con i ragazzi da noi è costante. Siamo andati incontro alle loro istanze sulle fasce di entrata, penalizzanti per le attività extrascolastiche e lo studio, facendo entrare le quinte ed altre classi con un monte ore molto alto sempre alle 8, secondo uno schema definito nel dettaglio. Si fa anche ricreazione in cortile”. “Suppongo che la protesta – prosegue Buongiorno - sia generale sulle problematiche del comparto scuola, sulla linea dell’ondata di mobilitazione portata avanti negli ultimi giorni da diversi altri collettivi romani”.

