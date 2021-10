Si schianta su via Lunghezzina, ragazza di 22 anni morta sul colpo

30 ottobre 2021 a

a

a

Ancora sangue sulle strade della Capitale. L'ultima tragedia si è consumata questa mattina intorno alle 7.30 su via Lunghezzina, nella periferia est di Roma. Una 22enne alla guida di una Range Rover Freelander, per cause che ancora devono essere accertate, ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere. La ragazza è morta sul colpo.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, gli agenti del VI Gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute per i rilievi. In corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.