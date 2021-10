Exit poll e tendenze, Gualtieri avanti su Michetti a Roma. Torino: Lo Russo in vantaggio. Testa a testa a Trieste

18 ottobre 2021 a

a

a

Roberto Gualtieri è dato come sicuro nuovo sindaco di Roma. È quanto emerge dalle tendeze sul voto delle elzioni amministrative di cui domenica 17 e lunedì 18 ottobre si sono svolti i ballottaggi. Il candidato del centrosinistra alla guida della Capitale sarebbe avanti di "circa venti punti" su Enrico Michetti del centrodestra, afferma Enrico Mentana nel corso della sua maratona elettorale su La7. "Sono già pronte le casse di spumante" dice l'inviata di La7 dal comitato elettorale del Pd.

Ballottaggio a Roma, la Raggi non ha votato? Lo sfregio della sindaca uscente a Conte

A Torino avanti Lo Russo, in evidente vantaggio su Damilano, a Trieste invece il risultato appare incerto secondo le tendenze di La7.

Per gli exit poll della Rai a Roma Gualtieri sarebbe al 59-63 per cento, Michetti 37-41 per cento. Secondo il primo Exit Poll del Consorzio Opinio per il servizio pubblico il candidato di centrosinistra per la corsa a sindaco di Torino è in vantaggio rispetto al candidato di centrodestra. Stefano Lo Russo avrebbe incassato tra il 56 e il 60% dei voti, Paolo Damilano 40 e il 44%. Sostanziale parità a Trieste: il primo cittadino uscente di centrodestra, Roberto Dipiazza, è dato al 48-52% mentre il candidato di centrosinistra Francesco Russo è al 48-52%

Seggi deserti nella Capitale, sindaco di Roma scelto da 4 gatti

Sul piano dell'affluenza il dato si è fermata al 33,34% nel primo giorno dei ballottaggi nei 65 Comuni chiamati al voto, secondo la rilevazione delle 23 di ieri del Viminale. I seggi hanno riaperto alle 7 e si è votato fino alle ore 15, dopo la chiusura dei seggi lo spoglio delle schede. L’appuntamento elettorale ha coinvolto circa 5 milioni di elettori. Occhi puntati su Roma, Torino e Trieste, ma anche su altri sette capoluoghi di provincia Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Alle 23 di ieri, a Roma si è recato alle urne il 30,9% degli aventi diritto, -6 punti rispetto al primo turno (36,8); a Torino il 32,6%, -4 punti (36,5%); a Trieste il 31%, quasi -3 punti (33,8%%).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.