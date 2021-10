Ballottaggio Roma 17 e 18 ottobre, stavolta votare è più semplice

16 ottobre 2021 a

I seggi sono aperti domani, domenica 17 ottobre, dalle 7 alle 23 e lunedì, 18 ottobre, dalle 7 alle 15. Al seggio elettorale verranno consegnate due schede: una per l'elezione del sindaco di colore azzurro e quella per l'elezione dei presidenti di Municipio, di colore grigio. A differenza del primo turno non ci sono né liste né preferenze da assegnare. Basterà quindi fare una croce sul nome del candidato sindaco e sul nome del candidato presidente di Municipio. Necessario presentarsi al seggio con la tessera elettorale personale e un documento di riconoscimento che sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti purché, da non oltre tre anni, risultino sotto ogni altro aspetto regolari ed assicurino l'identificazione dell'elettore. Per agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, sportelli degli uffici elettorali dei Municipi e di via Petroselli 50 aperti in concomitanza con i seggi. Una circolare del Viminale chiarisce: niente obbligo di green pass per componenti di seggi né per votare.

