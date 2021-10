Roma, Laurentina in tilt: c'è un toro sulla carreggiata

13 ottobre 2021 a

Un toro, con tanto di corna, e pesante diversi quintali, deve essere scappato da una fattoria nella zona dei Colli dei Pini a Roma e ha generato il panico sulla Laurentina rallentando il traffico. La segnalazione è arrivata alla centrale della polizia locale di Roma Capitale poco dopo le 10 di ieri e sul posto, in prossimità del km 16 della Laurentina, sono accorsi gli agenti senza però trovare nulla. Il fattore, probabilmente aveva posto già fine alla passeggiata del bovino che, da quanto riferito da testimoni, non sarebbe il primo. La pronta segnalazione su Twitter di Roma Servizi per la Mobilità, ha informato gli automobilisti del pericolo ma ha anche dato il via ad una serie di commenti. I romani, infatti, si appassionano a situazioni bucoliche e il toro, dopo cinghiali e istrici, solletica ancora l'ironia. «Avendo cambiato sindaco dobbiamo cambiare l'animale di riferimento dopo anni di cinghiale - si legge in un commento - Per il momento abbiamo provato l'istrice, le pantegane, il toro. Al ballottaggio rimangono da provare i procioni, gli scoiattoli e le anaconde (l'idea è di uno del Tufello)». C'è però si preoccupa per la viabilità e, trattandosi di un toro «Speriamo che non trovi semafori rossi». Non mancano i riferimenti all'immancabile tifo calcistico, quindi il toro «Ha fatto bene, Roma è invasa dai gobbi».

