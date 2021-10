Grande successo per lo stand Artemisia Lab al Villaggio della Salute e dello Sport

10 ottobre 2021 a

Grande successo per lo stand di Artemisia Lab all'interno del Villaggio della Salute e dello Sport del Parco del Foro Italico che, sabato 9 e domenica 10 ottobre, ospita l'evento "Tennis & Friends - 10 anni di Prevenzione Gratuita". Artemisia Lab è l'eccellenza dei servizi sanitari, una Rete di 20 centri clinici e diagnostici capillarmente distribuiti su tutto il territorio romano, in prima linea per l’innovazione tecnologica nel campo della diagnostica, per l’alta professionalità del personale medico e infermieristico, per l’impegno nella ricerca medico-scientifica, per la serietà e il rigore nell’esercitare le attività di carattere sanitario ed assistenziale.

Tra i tantissimi ospiti in fila allo stand di Artemisia Lab c'era anche Al Bano che ha voluto salutare di persona Maria Stella Giorlandino, presidente di Artemisia Lab. E non poteva mancare un'altra amica di Artemisia Lab, Maria Grazia Cucinotta che ha voluto mandare un saluto anche attraverso i social. "Maria Sella Giorlandino la donna più altruista e generosa del mondo, sempre pronta e in prima linea nella prevenzione e cura della vita...sarà al @tennisandfriends fino a domani con @artemisia_lab per la prevenzione gratuita...io arrivo...vi aspettiamo".

Presso il suo stand all’interno del Villaggio, Artemisia Lab propone gratuitamente screening cardiologici, trattamenti di osteopatia e consulenze sulla riabilitazione polmonare post infezione grave da Covid19, un percorso clinico multidisciplinare, quest’ultimo, volto a migliorare la compliance respiratoria, l’ossigenazione del sangue e la funzionalità motoria: esercizi specifici e personalizzati di rinforzo consentono un recupero efficace e sicuro per ogni paziente. Inoltre saranno proposte ulteriori offerte speciali dedicate ai partecipanti all’evento e tante altre utili informazioni scientifiche e opportunità diagnostiche. Artemisia Lab, si legge in una nota, «sostiene Tennis & Friends nella promozione della prevenzione sanitaria e adozione dei corretti stili di vita. Oggi più che mai è importante ritornare a tutelare la propria salute, a tutte le età, in quanto la pandemia da Covid19 ha anche gravemente compromesso i percorsi di diagnosi e cura delle patologie croniche non trasmissibili. La prevenzione, attraverso costanti monitoraggi specialistici e strumentali, rimane quindi la nostra migliore arma per combattere e sconfiggere le patologie gravi e innalzare la qualità di vita di tutti noi».

