Reti Artemisia Lab, prevenzione e innovazione tecnologica al servizio dei cittadini

04 marzo 2021 a

Le Reti Artemisia Lab sono costituite da 20 Centri Clinici Diagnostici ad alta specializzazione, capillarmente diffusi in tutto il territorio romano, certificati con standard ISO 9001:2015 da parte di Bureau Veritas, nonché dotati delle certificazioni religione Simply Halal e Kosher.

Artemisia Lab , sin dagli anni ’60, è in prima linea per l’innovazione tecnologica nel campo della diagnostica - con apparecchiature all’avanguardia rinnovate annualmente tramite controlli di qualità - per l’alta professionalità del personale medico e infermieristico, per l’impegno nella ricerca medico-scientifica, per la serietà ed il rigore nell’esercitare le attività di carattere sanitario ed assistenziale.

Le Reti Artemisia Lab si distinguono, da sempre, per l’impegno costante nel fornire percorsi diagnostici che garantiscano nel minor tempo possibile la risoluzione di qualsiasi tipo di patologia, mantenendo la centralità del paziente, alla luce della missione aziendale perseguita: la salute al giusto rapporto qualità-prezzo.

Anche in questo delicato momento, le Reti Artemisia Lab continuano a sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione, che purtroppo è stata trascurata da molti cittadini a causa dell’emergenza epidemiologica in atto: secondo quanto emerge dai dati forniti dalla LILT Italia, attraverso il Presidente del Comitato Scientifico, Prof. Armando Bartolazzi, sottosegretario di Stato presso il Ministero della Salute ed oggi consulente scientifico Artemisia Lab dell’area citologica e istologica, il tasso di mortalità della popolazione è passato da 500 persone al giorno a più di 2000 persone al giorno, su scala nazionale, soprattutto per malattie oncologiche.

Per questo motivo Artemisia Lab ha ideato percorsi diagnostici c.d. “one-day”, che garantiscono alla popolazione diagnosi oncologiche immediate, in giornata, che consentono al paziente di effettuare un percorso clinico completo, con indicazione delle relative procedure risolutive da seguire nel caso di accertata patologia tumorale. In particolare, esemplificando, una paziente con un problema senologico, presso le strutture Artemisia Lab, può eseguire visita specialistica, ecografia mammaria, mammografia in Tomosintesi 3D, ago aspirato e referto puntuale entro 12/24 ore. Tali percorsi sono applicabili per qualsiasi tipo di diagnosi che richieda una risposta immediata: tiroide, intestino, prostata, mammella.

È importante che la popolazione ritorni a pensare alla salute e alla prevenzione. È infatti ormai chiaro che se non si torna ad un corretto controllo preventivo, il post-Covid rischia di essere ben più grave del periodo Covid, a causa delle patologie che nel frattempo si saranno sviluppate o aggravate.

Non occorre specificare, inoltre, che le Reti Artemisia Lab hanno correttamente applicato tutte le norme volte a contenere la diffusione del virus, conformemente a quanto indicato dal Ministero della Salute, prevedendo colonne che sanificano l’aria, controllo della temperatura all’accesso nelle strutture, dispositivi di sicurezza, ecc.

La Artemisia Lab , inoltre, esegue il controllo degli anticorpi IgM e IgG, con specifica ricerca degli IgG neutralizzanti degli antigeni S1/S2 della proteina Spike SARS–CoV–2 e test di biologia molecolare con risposta in giornata.

L’Associazione Artemisia Onlus, impegnata da anni in iniziative gratuite di assistenza medica, psicosociale e di alta formazione scientifica, è stata tra le prime ad organizzare corsi ECM per la formazione dei medici di base sulla pandemia da Covid-19, con crediti gratuiti per i discenti, mentre le Reti Artemisia Lab hanno attivato un’assistenza domiciliare per i malati di Covid e pacchetti di controllo e riabilitazione post Covid.

Infine, Artemisia Lab da tempo è impegnata sulla comunicazione chiara e corretta in merito all’importanza di rispettare la giusta tempistica nell’esecuzione dei test anti Covid. Al riguardo, infatti, occorre rilevare che l’esecuzione di un test antigenico qualitativo fornisce una risposta attendibile solo se eseguito nella 9° o 10° giornata successiva al presunto contagio; il test antigenico quantitativo risulta attendibile se eseguito già dalla 7° o 8° giornata successiva, mentre il tampone molecolare fornisce una diagnosi attendibile già dalla 5° giornata.

Questi dati sono di estrema importanza in quanto l’esecuzione prematura dei test antigenici rischia di fornire un dato falsamente negativo, quindi fuorviante, consentendo la libera circolazione di soggetti asintomatici invero affetti da virus e, quindi, potenzialmente contagiosi, causando la diffusione del virus.

Alla luce di quanto sopra, come amministratore delle Reti Artemisia Lab tengo a rivolgermi a chi prende decisioni per la salute degli italiani, facendo un appello che implica grande sensibilità e maturità. La salute è la chiave dell’equilibrio di una nazione e, prima di tutto, di una famiglia; stare in salute significa potere curare i propri figli, lavorare, intrattenere rapporti personali virtuosi, in sostanza vivere! Ogni scelta deve essere ponderata in quanto rappresenta la chiave di volta per uscire dalla pandemia e dalla crisi economica.

Occorre, inoltre, imprimere una dovuta accelerazione ai percorsi dei vaccini, che servono a ridare autonomia alle imprese e alle piccole attività che da troppo tempo sono bloccate. E’ arrivato il momento di consentire anche alle strutture private, come quelle delle Reti Artemisia Lab, di eseguire le vaccinazioni, in quanto la tempestività nelle vaccinazioni tutela l’intera popolazione.

Chi eroga servizi sanitari deve essere sensibile a 360° per accompagnare la popolazione ad intraprendere il corretto percorso diagnostico e per aiutarla soprattutto in un momento – come quello attuale – di grande confusione.

Anche sotto tale profilo, le Reti Artemisia Lab si sono sempre impegnate e distinte per fornire un servizio accogliente, disponibile e veloce, nel rispetto di ogni tipo di integrazione sociale; al riguardo, infatti, Artemisia Lab è dotata di certificazioni Kosher e Simply Halal per garantire servizi conformi ai principi ebraici ed islamici.

Le Reti Artemisia Lab intendono fornire il loro valido supporto per portare avanti progetti clinicamente e scientificamente validi che contribuiscano a garantire le risoluzioni sanitarie migliori possibili per ogni cittadino.

