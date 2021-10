Ancora un rave abusivo, notte di follia a Spinaceto. Centinaia di ragazzi, "identificati gli organizzatori"

03 ottobre 2021 a

a

a

Un altro rave abusivo, andato avanti per tutta la notte con centinaia di partecipanti. Da questa mattina sono in corso le procedure di identificazione di centinaia di giovani accorsi a un mega-party illegale a Spinaceto, quartiere di Roma. Poco prima delle otto, alla centrale operativa della questura di Roma, è arrivata la segnalazione di un rave in corso con musica ad alto volume che andava avanti da tutta la notte. Sul posto sono intervenuti, insieme con la polizia, anche la Digos, la scientifica e i carabinieri.

Fratelli d'Italia lancia la petizione contro la Lamorgese: basta migranti, si dimetta

Al momento sono in corso anche le operazioni di deflusso dei partecipanti, con l’intervento degli agenti della polizia municipale.

Draghi salva la Lamorgese sui migranti: niente processo da Salvini

Il raduno illegale si è svolto in un campo in via Giuseppe Lopez, zona meridionale della Capitale. Secondo quanto si apprende sarebbero stati identificati anche gli organizzatori del rave la cui posizione è al vaglio. Tutta l’area è stata ripulita e messa in sicurezza.

Alla ministra Lamorgese sfugge un altro rave party

Oltre al caso clamoroso del Lago di Mezzano, nel Voterbese, andato avanti per giorni e giorni mettendo in imbarazzo il Viminale, quello di via Lopez non è un caso isolato. Nella notte tra il 4 e il 5 settembre, gli abitanti di Colli Aniene, zona est della Capitale, avevano denunciato un rave nell'area protetta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.