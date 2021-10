Omicidio-suicidio a Velletri, i figli ascoltati in caserma

Elena Ricci 02 ottobre 2021 a

Tragedia a Velletri, in una palazzina al civico 5 di via Giacomo Matteotti. Un uomo di 73 anni ha prima ucciso la moglie 3 anni più giovane colpendola con un oggetto contundente e poi si è lanciato dal terzo piano della sua abitazione.

Si tratta di Paolo Ianniello, ex carabiniere in quiescenza dal 1996 e Lucia Massimo, 70enne, insegnante in pensione. L’uomo che a quanto pare soffriva da tempo di un forte stato depressivo, avrebbe ucciso la moglie colpendola più volte con un oggetto contundente e poi ha deciso di farla finita. A lanciare l’allarme è stata una passante che ha notato il corpo dell’anziano agonizzante riverso sul pavimento del cortile dell’abitazione.

Sul posto sono giunti sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Velletri. L’uomo è morto poco dopo il trasporto in ospedale. I militari entrati nell’abitazione, hanno trovato la donna senza vita riversa in una pozza di sangue. Sul posto anche medico legale e carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati. L’ipotesi è quella di un omicidio suicidio.

La coppia aveva 5 figli uno dei quali in forza alla Polizia Stradale. In questo momento sono ascoltati in caserma.

