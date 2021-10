Ex carabiniere uccide la moglie poi si lancia dal balcone. Tragico omicidio-suicidio a Velletri

02 ottobre 2021 a

Femminicidio seguito da un suicidio, l'ennesimo dramma si è consumato questa mattina a Velletri, alle porta di Roma. Un ex brigadiere dei carabinieri, in congedo dall'Arma dal 1996, prima ha ucciso la moglie e poi si è lanciato dalla finestra della loro abitazione. L'uomo è deceduto per le ferite riportate nell'impatto al suolo. Si tratta di Paolo Ianniello, 72 anni, che - secondo quanto ipotizzato dai militari - avrebbe colpito più volte la moglie Lucia Massimo di 70 anni, con un oggetto contundente, e si sarebbe poi lanciato nel vuoto. Le indagini sull’omicidio-suicidio sono in corso.

Dopo che il 72enne è precipitato dal balcone all’interno dell'appartamento è stato scoperto il cadavere della moglie con diverse ferite. La donna sarebbe stata colpita più volte con un oggetto contendente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia e della stazione di Velletri e del nucleo investigativo del Gruppo di Frascati per i rilievi oltre al medico legale e al magistrato di turno della Procura di Velletri.

