Roma, Nicola Franco alla conquista del VI Municipio: le Torri, scelta d'amore

Sempre più vicina la realizzazione di un sogno: il Centrodestra alla conquista di Roma e del Municipio VI delle Torri. Quella di Nicola Franco è una scelta d’amore lunga trent’anni, fatta di militanza giovanile e impegno sul territorio. «Ho iniziato alla fine degli anni ‘80 creando l’organizzazione giovanile Nucleo Fiamma Casilino. Da allora sono cambiate molte cose: prima il MSI, poi Alleanza Nazionale e una breve pausa di 8 anni all’epoca del PdL, a cui non ho aderito, scegliendo invece il progetto de La Destra con Francesco Storace e il compianto Teodoro Bontempo». La prima elezione di Franco risale al 1993 con il MSI, divenendone capogruppo in quella consiliatura. «La politica era fatta di ideali e lotte per il territorio. Ricordo ancora la prima volta in cui entrai nell’aula consiliare, poco più che ventenne, e guardai la poltrona del presidente. Mi feci una promessa: un giorno, mi ci sarei seduto io». Quel momento fu davvero vicino nel 2016, quando fu candidato come presidente del Municipio delle Torri per Fratelli d’Italia e Noi con Salvini. «Fummo gli unici a Roma ad arrivare al ballottaggio con i Cinque Stelle. Nonostante la sconfitta, io esortai tutti a non arrendersi: era solo l’inizio di una nuova campagna elettorale. La stessa che sta finendo ora, dopo 5 anni e 3 mesi di malgoverno Cinque Stelle. Questa volta il Centrodestra è unito e vinceremo. La nostra è una vera scelta d’amore e vi prometto: sentirete ancora parlare di noi e vi porteremo nella nostra, bellissima Gabi».

