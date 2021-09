Paura a Santa Marinella, esplode un camion con materiali tossici

Elena Ricci 29 settembre 2021 a

Un autoarticolato che trasportava materiale plastico è esploso nel pomeriggio sull'A12, all'altezza del km 47 tra Santa Marinella e Civitavecchia.

Una nube nera di fumo ha invaso il tratto di autostrada che è stato chiuso in entrambe le direzioni con obbligo di uscita a Santa Severa in direzione Nord Civitavecchia in direzione sud. Sul posto squadre dei Vigili del Fuoco con elicotteri e autobotti e Polizia Stradale. Ancora ignote le cause del rogo. Non ci sarebbero feriti.

Il mezzo trasportava materiali tossici e rotoli giganti di domopak.

