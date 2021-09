Elezioni a Roma, sul sito del Comune la data sbagliata. E Calenda sfotte Virginia Raggi: "Non sa quando si vota"

25 settembre 2021 a

Niente, non c’è verso. Dopo un’innumerevole sequela di gaffe che si sono succedute negli anni, tra errori su defunti da commemorare, targhe con refusi e altri scivoloni, ecco che il Comune di Roma, sul sito, sbaglia la data delle elezioni, collocandola il 2 e il 3 ottobre (invece di domenica 3 e lunedì 4). Carlo Calenda, candidato alla carica di sindaco, non si fa sfuggire l’occasione e, su Twitter, attacca Virginia Raggi. “Ti avevo fatto appena un complimento su mise centurione e mi cadi sulla data delle elezioni”, scrive, alludendo al fotomontaggio con cui Beppe Grillo ha vestito la Prima Cittadina nei panni di guerriera dell’Antica Roma. La circostanza, infatti, non può che suscitare sfottò. E’ il caso di Nicola Zingaretti, presidente della giunta del Lazio. “non è colpa della Regione, io non c’entro niente”, scrive. Il post del Campidoglio poi è stato corretto, ma di sicuro rimarrà nell’antologia degli svarioni.

.⁦@virginiaraggi⁩ ti avevo appena fatto un complimento su mise centurione e mi cadi sulla data delle elezioni!!!!! pic.twitter.com/jfOTodSGy3 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) September 25, 2021

