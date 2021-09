Tor Bella Monaca, Giuseppe Moccia moroso ma aveva in casa 30mila euro e droga

17 settembre 2021 a

a

a

Maxi operazione di sgombero della Torre 50 di Tor Bella Monaca, a Roma. Oltre 100 uomini e donne di polizia, carabinieri e guardia di finanza, sono intervenuti nelle prime ore di venerdì per liberare le case popolari dell’Ater, in via Santa Rita da Cascia, da tempo abusivamente occupate da chi non ne aveva il diritto. L’operazione rientra nella linea di azione voluta fortemente dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi. Ora gli appartamenti saranno sigillati per impedire ulteriori accessi illegali.

Michetti: ecco dove sorgerà l'assessorato alle Periferie

Non pagava l’affitto, ma in casa nascondeva 29mila e 465 euro in contanti e droga. Per questo Giuseppe Moccia, 37enne con precedenti, è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio dai carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca. Moccia è stato raggiunto dai militari e portato in caserma alle 6 di mattina, poco prima delle operazioni di sgombero, coordinate dalla Prefettura, a cui hanno partecipato polizia e carabinieri, oltre alla polizia locale di Roma Capitale. Il 37enne a marzo scorso era stato colpito al gluteo da un proiettile esploso da un uomo a bordo di uno scooter in via dell’Archeologia. Moccia, la madre e la compagna, che abitavano all’interno 70, al 13esimo piano, non erano abusivi ma morosi. Moccia è stato inoltre denunciato dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Frascati e della stazione di Tor Bella Monaca, che hanno trattato il caso, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

x 1 / 14

Il blitz ha ricevuto il plauso delle istituzioni, dalla titolare del Viminale, Luciana Lamorgese al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. A salire sul carro anche Virginia Raggi, sindaca di Roma, che ha ribadito: "L’operazione di questa mattina è stata fondamentale". La prima cittadina ha anche rilevato che all’interno degli alloggi "sarebbero stati trovati anche un esponente del clan Moccia con la moglie".

Occupazioni abusive, scatta il maxi-sgombero della Torre 50

Ma la sindaca non può certo dirsi esente da colpe, come sottolinea il leader della Lega Matteo Salvini: "Maxi sgombero a Tor Bella Monaca, per liberare le case occupate dai clan. Grazie alle Forze dell’Ordine! Dopo anni di disastri targati sinistra e Raggi, la Lega chiuderà proprio a Tor Bella Monaca la campagna elettorale, sabato 25 settembre alle 17, per dare voce e speranza ai tanti cittadini perbene. Lasciamo i salotti del centro alla sinistra: la Lega preferisce lottare per diritti, sicurezza e vivibilità delle periferie".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.