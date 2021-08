I comunisti non smettono con le minacce: vandalizzata la sede del comitato della Lega a Roma

Massimiliano Gobbi 29 agosto 2021 a

a

a

“Stamattina abbiamo trovato la sede del comitato elettorale della Lega nel III Municipio a Via Valle Scrivia vandalizzata e danneggiata.

Esprimiamo forte preoccupazione e condanniamo fermamente tali atti. Auspichiamo che questo non sia lo spirito che caratterizzerà questa tornata elettorale, per Roma e i Municipi. Trovare la serranda forzata e vandalizzata con scritte offensive non ci intimidisce, anzi, ci spinge a proseguire il nostro lavoro per Roma e il Municipio. Evidentemente il lavoro svolto dalla Lega sul territorio inizia a preoccupare chi pensa di avere già le chiavi di Piazza Sempione in tasca. Noi continueremo il nostro lavoro a testa alta, nel rispetto di tutte le forze politiche, con la politica del buon senso.” Lo dichiarano in una nota, Fabrizio Bevilacqua, Capogruppo uscente della Lega in III Municipio e candidato al Consiglio Municipale e Emiliano Bono, già consigliere in Municipio III e Coordinatore del "Comitato Elettorale Lega" di via Valle Scrivia. "In città evidentemente c’è gente che non ha argomenti per discutere civilmente e pensa di poterci intimorire così, un attacco vigliacco e anonimo da parte di chi utilizza l’aggressione e la violenza contro la democrazia e lo scambio civile e pacifico di idee", aggiunge la consigliera regionale della Lega Laura Corrotti.

Salvini è incontenibile: bordate a Letta e Cirinnà, la missione contro il reddito di cittadinanza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.