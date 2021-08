A Viterbo l'evento è un flop: inaugurano il parco ma si scordano la chiave

05 agosto 2021 a

Un’inaugurazione movimentata quella andata in scena a Viterbo al Parco di via del Colle. SUl loro erano presenti il sindaco e gli assessori per tagliare il nastro e riconsegnare alla cittadinanza l'area verde riqualificata dopo 15 anni di chiusura, ma la chiave non c'è. Nel panico più totale partono le telefonate ai settori comunali, ma la chiave non si trova. Alla fine, sotto il sole cocente, con le tante persone ad aspettare la riapertura del parco, si decide di passare alle maniere forti. Il sindaco afferra un grande martello di ferro, consegnato dalla consigliera comunale del Pd, Lina delle Monache, e inizia a prendere a martellate il lucchetto. Ma questo non cede.

Oramai sembra impossibile accedere al parco, quando un uomo si stacca dalla piccola folla e dice di avere la chiave. Tutti si chiedono come l'abbia un privato cittadino. Il mistero è presto svelato: l'uomo ha un terreno che confina con il parco, da cui deve accedere per arrivare alla sua proprietà. Una sorta di "uomo della provvidenza" che alla fine apre i cancelli e i cittadini di San Martino possono finalmente tornare a godersi il loro parco: l’evento è salvo.

