Atac, Barbara Saltamartini attacca Virginia Raggi: è al capolinea svende gioielli dei romani. Ecco l'interrogazione della Lega

Barbara Saltamartini va all’attacco di Virginia Raggi sulla questione Atac. La deputata della Lega se l’è presa con la sindaca di Roma, accusandola di voler svendere i gioielli dei cittadini romani: “Dopo aver svenduto l’ex rimessa di piazza Ragusa, in via Tuscolana, con un ribasso di un terzo del suo valore di mercato, la sindaca Raggi (ormai al capolinea) si appresta a concedere, sempre ad Amazon, altri due gioielli del patrimonio Atac, ovvero dei romani. La rimessa San Paolo e quella di piazza Bainsizza. I grillini - l’affondo dell’onorevole del Carroccio - in apparenza abbaiano contro le multinazionali, poi sottobanco (per incapacità o malizia lo lasciamo decidere ai romani) svendono i gioielli della città e gli costruiscono ponti d’oro. Per questo motivo è pronta una interrogazione al ministro competente per capire se c’è danno erariale nella vendita degli immobili e se la sindaca ormai in scadenza può permettersi operazioni del genere”.

