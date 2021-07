Il Lazio brucia, raffica di incendi. Maxi-rogo a Ciampino: stop ai voli

Massimiliano Gobbi 31 luglio 2021 a

a

a

Fiamme a Ciampino, maxi incendio fa bruciare i capannoni industriali e fa sospende i voli all'aeroporto. Un rogo di sterpaglie è scoppiato intorno alle 11.30 circa in via Placanica, tra Ciampino e Morena, nella zona della Valle Coppella. Scattato l'allarme la sala operativa dei vigili del fuoco di via Genova ha inviato immediatamente una task force di vigili del fuoco con 2 squadre, un'autobotte, DOS/9, l'elicottero-145 e il funzionario di turno. Il vento ha alimentato le fiamme e il fumo ha lambito capannoni industriali, compresa la zona area di Ciampino tanto che dalle 14.30 Adr ha sospeso i voli "a causa dell’attività aerea antincendio nelle vicinanze dell'aeroporto". Alle 15:30, poi, i voli sono ripresi.

Video su questo argomento L'Italia è in fiamme da nord a Sud, roghi in tutto il Paese TMNews

"Grande impegno del personale che nonostante le difficili condizioni dei mezzi con cui opera, lavoro con estrema professionalità e dedizione - commenta il vigili del fuoco Riccardo Ciofi, segretario Fns di Roma Capitale e Rieti - Da segnalare ancora la carenza di autobotti sul territorio che rende più complicate le operazioni di spegnimento dei roghi".

Lei lo lascia, lui non ci sta e brucia le attività dove lavora la ex

Una giornata nera in con più di 50 interventi per incendio di sterpi e colture solo in provincia di Roma. Le zone maggiormente interessate sono state oltre a Ciampino, Velletri, Borghesiana (zona Pantano), Mentana, Case Rosse, Guidonia, Ardea, Sant'Angelo Romano.

In un solo mese, sono stati registrati ben 1500 interventi di soli incendi di vegetazione nella sola area di competenza della Capitale e provincia di Roma. Un dato importante che vede penalizzate soprattutto alcune zone periferiche di Roma e comuni del litorale romano e dei Castelli Romani, ma anche Anguillara Sabazia, Castel San Pietro e Tivoli.

Video su questo argomento Autodemolitore prende fuoco e mette in ginocchio la Borghesiana VIDEO Massimiliano Gobbi

Importanti roghi anche in provincia di Latina, dove da giorni mezzi aerei sono impegnati a bonificare il sud pontino, in particolar modo Gaeta con fumo ben visibile da diverse zone del Golfo fino a ieri mattina. Disagi anche in provincia di Rieti, in zona Cerchiara, nel primo pomeriggio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.