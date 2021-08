Autofficina esplode, paura al Trionfale. Due feriti

02 agosto 2021 a

Autofficina esplode, paura sulla Trionfale, due feriti. Dalle ore 16 circa, due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo in via Accumoli, 1 in zona Ipogeo degli Ottavi in XIV Municipio per l’incendio di un’ officina, dove all’interno sono presenti diverse autovetture. Una densa colonna di fumo nero si è alzata verso le abitazioni circostanti. Il tratto di strada interessato dall’incendio è stato chiuso al traffico. L’esplosione, per cause ancora da accertare.. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, polizia locale del XIV Gruppo Monte Mario e il 118.

