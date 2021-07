Assessore De Santis hackerato, manda messaggi ai vincitori del concorsone ma è tutto un fake

Fernando M. Magliaro 18 luglio 2021 a

Complice il concorsone del Campidoglio - comprese le polemiche connesse - e la difficile situazione economica e occupazionale di Roma, qualche malintenzionato ha creato un falso profilo social utilizzando la foto e il nome dell’assessore al Personale del Comune, Antonio De Santis. Con questo falso account, stanno girando in queste ore tentativi di “phishing” - cioè carpire le informazioni essenziali di una persona, inclusi spesso i dati bancari.

“Ciao vincitori”, comincia così il messaggio che gira su Facebook. “Solo i fortunati saranno selezionati e riceveranno un messaggio speciale da me. Registrati ora (inserisci i tuoi dati personali) sul mio sito ufficiale, il link del sito è sul mio profilo Facebook”.

Il finto account di De Santis promette: “Invia la prova dopo la registrazione. Invierò un regalo sotto forma di dati che utilizzi per registrarti dopo la registrazione con successo”. L’italiano approssimativo è già un evidente indizio della falsità del messaggio.

Contattato, l’assessore De Santis, spiega “Oggi è stato creato un mio finto profilo Facebook con cui si è tentato di perpetrare un truffa. Abbiamo prontamente segnalato la cosa alle autorità, il post è stato rimosso e l'account cambiato. Il mio profilo ufficiale Fb è https://www.facebook.com/AntonioDeSantis.Roma pertanto suggerisco a chiunque riceva messaggi o veda post condivisi da me di verificare che provengano dal mio account e non da chi sta provando a spacciarsi per me".

