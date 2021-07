Sindaci pentastellati contro la discarica di Roncigliano, L'appello al prefetto

M.G. 15 luglio 2021 a

La paventata riapertura della discarica di Roncigliano preoccupa inevitabilmente tutti i comuni che ne subiscono l’impatto negativo.

La Raggi rompe con Zingaretti e scarica su Albano i rifiuti di Roma

"Ieri mattina siamo stati in un vertice in prefettura con altri sindaci, dove si è parlato del problema rifiuti nella Regione Lazio. Il problema del residuo indifferenziato, infatti, non interessa solo la Capitale, ma interessa tutta la regione che, con la chiusura della Rida di Aprilia per manutenzione, e la prossima chiusura della discarica di Civitavecchia, ci mette di fronte ad un’emergenza ormai annunciata da tempo e che troverà il suo apice in pieno periodo estivo. La voce che abbiamo portato al Prefetto, che ringraziamo per la consueta disponibilità, è quella di mettere da parte i colori politici e aprire un tavolo serio di confronto tra Comuni, Città Metropolitana, Regione e Governo che possa fornire un cronoprogramma di intervento per superare, questa volta in maniera definitiva, il problema rifiuti nella Regione. In assenza di un mancato e concreto piano di intervento a breve termine, riteniamo che l’unica soluzione percorribile sia il commissariamento immediato della regione da parte del Ministero". Così in una nota congiunta i sindaci pentastellati Savarese, Zuccalà, e Colizza dei comuni di Ardea, Pomezia e Marino.

