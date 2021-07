Enrico Michetti all'attacco, il piano per Termini: "Deve cambiare tutto entro i primi cento giorni"

12 luglio 2021 a

Basta degrado, il motto è tolleranza zero. Il candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti va all'attacco e annuncia che la sua rivoluzione per ripristinare il decoro nella Capitale allo sbando partirà dalla stazione Termini. "Lo faremo nei primi cento giorni, se sarò eletto - annuncia in un'intervista a Il Giornale - Tolleranza zero nei confronti di qualsiasi abuso. Stabiliremo un tavolo permanente con prefetto, autorità e ministro dell'Interno, proprio perché ci sia un'attenzione assolutamente vigile e puntuale sulla sicurezza". Pulizia, cura del verde pubblico, bonifica delle stazioni: Michetti annuncia di aver messo tutto il centrodestra sul suo programma d'urto per Roma. Poi la stoccata alla sindaca di Roma uscente e ricandidata Virginia Raggi: "Il degrado in cui versa la Capitale è evidente. In questi ultimi anni è mancato tutto e la città è piombata in piena emergenza rifiuti".

