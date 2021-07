Altaroma, l'Università Telematica San Raffaele Roma al fashion show firmato International Couture

07 luglio 2021 a

L’Università Telematica San Raffaele Roma a sostegno del comparto della moda e della valorizzazione del Made in Italy partecipa come sponsor alla sesta edizione dell’International Couture, il fashion show organizzato in occasione di Altaroma.

L’evento, che avrà luogo oggi mercoledì 7 luglio nella splendida cornice della terrazza del Verve Restaurant all’interno dell’Hotel D.O.M, vedrà anche il coinvolgimento di alcuni selezionati studenti del corso di laurea triennale in “Architettura e Design Industriale indirizzo Moda” accompagnati dalla Prof.ssa Valeria Magistro, docente del Laboratorio progettazione Moda presso l’Ateneo romano.

Nel corso dell’evento, in cui sfileranno le creazioni di sei designers emergenti italiani e internazionali, gli studenti avranno l’opportunità di affiancare uno degli stilisti nella fase organizzativa del rinomato défilé, partecipando alle sedute di fitting preparatorie alle sfilate e facendo parte della squadra che dal backstage assisterà le modelle.

Un’occasione irrinunciabile per toccare con mano quanto studiato all’università e vivere la magia del dietro le quinte all’interno di un’importante vetrina come Altaroma, un dinamico e appassionante luogo d’incontro per i creativi del settore della moda.

