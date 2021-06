Roma, vola giù dal settimo piano: muore ragazzo di 24 anni. Tragedia a Casal Bertone

30 giugno 2021 a

Un volo dal settimo piano e l'impatto che non gli ha lasciato scampo. E morto così ieri mattina, poco prima delle 8, un ragazzo di 24 anni, nato a Roma da genitori stranieri. La tragedia si è consumata in via Casal Bertone, al civico 98.

Sul posto i poliziotti delle volanti e del commissariato San Lorenzo che hanno identificato la vittima e sentito i primi testimoni. A quanto si apprende, il giovane era in compagnia di un altro ragazzo straniero che abita al quinto piano del palazzo dal quale precipitato. Questa persona era rimasta chiusa all'esterno, avendo dimenticato le chiavi in casa. Ha chiesto dunque al 24enne di dargli una mano ad aprire la porta. I due non sarebbero riusciti ad aprire il portone.

Il 24enne ha cosi detto all'amico che sarebbe salito un attimo sul terrazzo della palazzina per prendere un po' d'aria. Dopo diversi minuti, l'amico non vedendolo più scendere, sarebbe salito sul terrazzo per controllare. Non trovandolo, è poi sceso, vedendo il corpo del 24enne sul marciapiede. A quel punto, ha allertato i soccorsi e una zia con cui la vittima viveva. La zia del 24enne avrebbe riferito agli agenti che il nipote era depresso da tempo, ma non sono stati trovati biglietti di addio. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, in quanto non è ancora possibile stabilire se si tratta di suicidio o caduta accidentale.

