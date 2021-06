Paura e fiamme a Roma: incendio in un supermercato in piena notte

Massimiliano Gobbi 30 giugno 2021 a

Fiamme nella Capitale, a fuoco un supermercato. È successo ieri al civico 7 di via Monte Cervialto. A lanciare l'allarme, alle ore 4 circa, la sala operativa dei vigili del fuoco di via Genova che hanno inviato immediatamente sul posto la squadra VV.F di Nomentano (6/A), l’autoscala (AS/6),una botte (AB/6) ed il carro autoprotettori. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Da quanto si apprende, l'incendio è divampato all'interno del locale nella zona frigoriferi provocando ingenti danni all'impainto elettrico e a tutte le strutture in plastica.

