Tragedia a Torvaianica, stroncato da un malore mentre fa il bagno

Massimiliano Gobbi 27 giugno 2021 a

a

a

Malore in acqua durante un bagno, morto 60enne sul litorale di Roma sud. È successo questo pomeriggio a Torvaianica, intorno alle ore 17, all'altezza dello stabilimento balneare Lido, nei pressi del lungomare Carbonetti. Un uomo di 60 anni si è sentito male mentre era in acqua. Ad accorgersi dell’accaduto i bagnini dello stabilimento che hanno subito soccorso il bagnante portandolo a riva, effettuando tutte le manovre necessarie per salvargli la vita. Sul posto sono così intervenuti i sanitari del 118 con auto medica, ambulanza ed elisoccorso. Il tratto di spiaggia è stato delimitato per far atterrare l’elisoccorso.

Nonostante i vari tentativi di rianimazione, pero', per l'uomo non c'è stato niente da fare, è deceduto. Le cause sono al momento ignote ma tutto fa pensare ad un malore improvviso. Sul posto personale della Guardia Costiera e carabinieri di Torvaianica che indagano sull'accaduto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.