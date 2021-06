Concorsopoli senza fine nel Lazio: assunti non solo sindaci e consiglieri Pd ma anche assessori M5s

Daniele Di Mario e Fernando Magliaro 25 giugno 2021 a

«Concorsopoli» si allarga. Aumentano i Comuni dove fioccano assunzioni di politici che attingono dalle liste di altre amministrazioni locali. Il caso Allumiere, Insomma, non pare essere un caso isolato, come sta emergendo dai lavori della neonata commissione Trasparenza presieduta da Chiara Colosimo (Fratelli d'Italia) e istituita in Consiglio Regionale con l'obiettivo di fare luce sulle assunzioni di assessori, consiglieri,dirigenti politici (in grandissima parte del Pd) effettuate dall'Ufficio di Presidenza della Pisana scorrendo dalle graduatorie del Comune di Allumiere (guidato dal sindaco Pasquini, ex membro della segreteria dell'ex presidente dell'Aula Mario Buschini, dimessosi in seguito allo scandalo).

Il lavoro della Colosimo, cominciato da poche settimane, sta dando i propri frutti. Gli atti parlano chiaro. Tutto certamente regolare e lecito e i casi sono solo mere coincidenze. Però la storiaccia di Allumiere sembra un Po' ripetersi anche in altri Comuni e per altri concorsi dell'hinterland romano. E tutti questi casi finiscono, appunto, sotto la lente d'ingrandimento della commissione Trasparenza della Regione Lazio e della Colosimo, destinataria anche di una lettera anonima che pone ombre sulle assunzioni avvenute con lo scorrimento delle graduatorie di Arcinazzo Romano. Ma...

