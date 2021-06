Roma, miracolo dei Vigili del Fuoco: sventato il tentativo di suicidio

Massimiliano Gobbi 17 giugno 2021 a

Sale sul cornicione di una palazzina per gettarsi nel vuoto, la salvano i pompieri. È successo poco prima delle 17 di oggi, al civico 5 di via Roberto De Nobili, dove una donna è stata salvata dai vigili del fuoco, intervenuti in un palazzo del quartiere Garbatella a Roma. Allertata la sala operativa del comando di via Genova sono state inviate sul posto due squadre operative, un'autoscala, il carro teli e il nucleo SAF.

La donna era salita sul cornicione e minacciava di gettarsi nel vuoto. L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, però, ha consentito il suo salvataggio. La donna è stata così affidata alle cure dei sanitari, giunti sul posto con un'ambulanza del 118. L'area sottostante al palazzo è stata interdetta per posizionare il telone di salvataggio, nel caso si fosse lanciata nel vuoto. Da chiarire il perché voleva togliersi la vita.

"Un grande apprezzamento alle squadre di Ostiense e della centrale che hanno salvato la ragazza - dichiara Riccardo Ciofi, segretario generale Fns Cisl di Roma e Rieti -. Da quanto abbiamo potuto comprendere e dalle informazioni fornite dalla madre ai colleghi sul posto pare che la ragazza sia positiva al COVID. Pertanto invitiamo l’amministrazione locale ad attivare tutte le iniziative atte ad accettare tale situazione e a tutelare il personale".

