Gira a Trastevere con la pistola in tasca, arrestato discendente del Papa

17 giugno 2021 a

a

a

Furto e porto abusivo di armi. Con queste accuse Ranieri Adami Piccolomini, discendente del papa Pio II, è stato arrestato a Ponte Sisto, centro di Roma, dai poliziotti del commissariato Trastevere.

Gli agenti, intervenuti per una lite tra altre persone, hanno notato l’atteggiamento sospetto di Piccolomini. Per questo lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di una pistola Beretta modello 950 b calibro 6,35. L’arma era priva di caricatore ma l’uomo ne aveva con sé tre con 7 proiettili occultati nella tasca destra. Il materiale è stato sequestrato.

Video su questo argomento Ardea, spuntano i video social di Andrea Pignani. Sorrisi e giochi col cane Argo

Secondo quanto si apprende, la pistola era regolarmente detenuta dal padre di Piccolomini. E proprio la sorella, qualche ora prima, aveva denunciato l’arma come rubata da Piccolomini ai carabinieri. L’uomo è stato dunque arrestato e processato per direttissima.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.