Allarme bomba a Roma, ordigno nell'auto di un dirigente comunale

16 giugno 2021 a

a

a

Un ordigno artigianale che è stato subito disinnescato. È quanto trovato all’interno di un’auto parcheggiata in via Tito Speri, in zona Prati, a Roma. L’ allarme bomba, rivelatosi poi fondato era scattato nel pomeriggio dopo che qualcuno ha notato l’auto in sosta con dei fili sporgenti sospetti. Le operazioni di disinnesco si sono concluse e le indagini sono ancora in corso.

Allarme bomba in Tribunale. Cani, poliziotti e carabinieri tra gli uffici

È di Marco Doria, l’auto nella quale gli artificieri della Polizia di Stato hanno rinvenuto un ordigno esplosivo in zona Prati, a Roma. L’uomo è stato nominato dalla Sindaca Virginia Raggi presidente del Tavolo per la riqualificazione di parchi e delle ville storiche di Roma. Secondo quanto apprende l’AGI, nei confronti di Doria, alla luce dell’episodio di oggi, sarebbe previsto un innalzamento delle misure di protezione individuale da parte del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica di Roma. L’uomo era già sottoposto a una misura di protezione. L’ordigno artigianale, posizionato all’esterno della Smart di colore bianco, conteneva polvere pirica e bulloni ed era collegata all’interno del mezzo con dei fili elettrici.

Solidarietà a Marco Doria viene espressa anche dalla sindaca Raggi. «È stato ritrovato un ordigno nella macchina di Marco Doria, presidente del Tavolo per la riqualificazione dei parchi e delle ville storiche di Roma. Un fatto gravissimo, esprimo la mia piena solidarietà». Scrive la Raggi su Twitter.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.