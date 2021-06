Panico a Talenti, va a fuoco un appartamento. Evacuato il palazzo

Massimiliano Gobbi 15 giugno 2021 a

a

a

Fiamme in un appartamento all’ultimo piano di un palazzo, panico nella Capitale. Un incendio è scoppiato ieri sera, verso le 21 circa, in via Zuccoli, nel quartiere Talenti. A causa delle fiamme, una donna di 90 anni, sola in casa al quinto piano della palazzina è rimasta intrappolata nell'edificio pertanto sul posto, sono subito intervenute tre squadre dei vigili del fuoco e diverse pattuglie della polizia di stato, provenienti dal commissariato di San Basilio e Fidene. Estratta dai soccorritori, l'anziana è stata immediatamente affidata ai sanitari del 118 per le cure del caso. Distrutta dalle fiamme la cucina, danneggiato anche parte del corridoio. Durante le fasi dell'incendio l'edificio è stato evacuato e chiusura tutta la strada per consentire ai vigili del fuoco di bonificare l'area. Circa 60 sono scese in strada, per poi rientrate al termine delle operazioni, concluse dopo le ore 00.30.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.