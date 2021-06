Nubifragio a Roma, disabile bloccato in auto salvato dai carabinieri

08 giugno 2021 a

Strade diventate fiumi in piena, con l’acqua che è arrivata a lambire i fanali delle automobili e gli scooteristi costretti a scendere per trascinare il proprio mezzo. I video che circolano in rete in queste ore parlano chiaro: il temporale che si è abbattuto su Roma a partire dalle 12.30 ha messo in ginocchio vari quartieri della città.

Un giovane automobilista con disabilità è stato salvato da una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, dopo essere rimasto bloccato nel sottopasso allagato della stazione San Paolo (tra via Silvio d’Amico e via Gaspare Gozzi). L’uomo era a bordo di una Ford Fiesta, rimasta in panne, con l’acqua che ha cominciato a entrare nell’abitacolo. Una pattuglia dei militari dell’Arma che transitava da quelle parti si è così fermata a prestare soccorso, riuscendo ad aprire la portiera e a trarre in salvo il ragazzo, che se l’è cavata con un grosso spavento. Sono stati oltre 100 gli interventi effettuati, tra polizia locale di Roma Capitale e vigili del fuoco.

Roma peggio di Venezia, Raggi metterai il Mose?

