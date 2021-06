Roma peggio di Venezia, Raggi metterai il Mose?

08 giugno 2021 a

a

a

"Un film già visto. Stesso copione, stessi attori. Dalla Raggi solo annunci. Ad alzare il sipario sulle bugie che quotidianamente ci racconta è l’ennesimo temporale, puntualmente previsto e annunciato, che come sempre, “annega” Roma. La città è nuovamente sott’acqua. Strade e attività commerciali allagate, mezzi pubblici in tilt. In un asilo nido a Ponte Milvio sono rimasti bloccati 40 bambini e adulti. Surreale e inaccettabile. Non è ammissibile che a ogni acquazzone Roma, diventi come Venezia, le strade si trasformino in fiumi e i cittadini debbano rischiare la loro vita. E, attivandosi direttamente per consentire il deflusso dell’acqua, siano costretti a sostituirsi alle carenze di un’amministrazione fallimentare che ha il coraggio di ripresentarsi pure alle prossime elezioni. Cara Raggi, finiremo per mettere il Mose a Roma?". Così le parole di Simona Baldassarre, medico, europarlamentare della Lega, Responsabile del Dipartimento Famiglia del Lazio, dopo il violento nubifragio che ha colpito la parte Nord della città mettendola in ginocchio per oltre un'ora e mezza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.