Nubifragio a Roma, Corso Francia diventa un fiume: il video incredibile. Ponte Milvio, 40 bambini bloccati all'asilo

Sullo stesso argomento: Meteo da incubo nel weekend, ecco le regioni condannate

08 giugno 2021 a

a

a

Una bomba d'acqua mette in ginocchio Roma nord. Immagini incredibili arrivano da Corso Francia dove la strada è completamente allagata e l'acqua arriva a metà delle portiere della auto, molte delle quali sono bloccate così come i motorini e un autobus fermo in mezzo alla carreggiata. "La strada è sfondata!" dice la coppia che riprende la scena, assurda per una Capitale europea e non solo, mentre avanza su Corso Francia con un fuoristrada "Per fortuna abbiamo un mezzo da sbarco...".

Scene simili arrivano da Ponte Milvio, dove tra l'altro quaranta bambini e sei adulti sono rimasti bloccati, al causa di un allagamento, all’interno di un asilo in via Castelnuovo di Porto 14. Sono intervenuti i vigili del fuoco per metterli in salvo.

Meteo da incubo nel weekend, ecco le regioni condannate

Tra le aree più colpite quella di Roma Nord (Corso Francia, Ponte Milvio, Prati, Montemario e Nomentano) ma anche Prati e parti del centro storico dove il traffico è andato in tilt e si segnalano numerosi disagi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.